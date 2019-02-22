22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Futbolda Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, bu kulvarda son yıllarda beklentilerin altında kaldı.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:25
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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Türk futbol tarihinde A takım seviyesinde uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk yaşayan tek ekip olan sarı-kırmızılılar, son 5 yıldaki performansıyla bu alanda taraftarlarını sevindiremedi.

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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

İlk olarak 1956-1957 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etmeye başlayan Galatasaray, bu kulvarda 46. sezonunu yaşadı.

Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final, 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda da 1 kez son 8 takım arasına kaldı.

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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Elde ettiği sonuçlarla Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaştı.

Son olarak teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk sezonunda çeyrek final, ikinci sezonunda ise son 16 turunda boy gösterdi.

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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Galatasaray, sonraki 5 sezonluk süreçte Avrupa'da istediği sonuçları elde edemedi. 2014-2015 sezonunda doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 puan alabilen Galatasaray, grup sonuncu olarak elendi.

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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

2015-2016 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Galatasaray, "Kupa 2"de ise son 32 turunda İtalyan ekibi Lazio'ya elenmekten kurtulamadı.

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