19 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper operasyonu! Marcao'nun yerine gelecek
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, Giresunspor maçında yaşanan Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı sonrası Brezilyalı stoper kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından o bölge için transfer arayışları sürdüren Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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