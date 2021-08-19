UEFA ile olan bonservis ödeme anlaşması sona eren ve transferde eli rahatlayan Cimbom, pazarlıklarda daha rahat hareket edebiliyor. Başkan Burak Elmas ve yöneticilerin transfer döneminin bitmesine az bir süre kala hızlı davrandığı ve takımdaki eksik noktaları doldurmak için yoğun uğraş verdiği öğrenildi.