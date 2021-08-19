19 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper operasyonu! Marcao'nun yerine gelecek

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, Giresunspor maçında yaşanan Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı sonrası Brezilyalı stoper kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından o bölge için transfer arayışları sürdüren Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 11:41
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan stoper operasyonu! Marcao’nun yerine gelecek

Yeni sezona Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da, Marcao -Kerem krizi sonrası moraller bozulmuştu. Sarı kırmızılılarda, yaşanan şok olay ve Brezilyalı savunmacının kadro dışı kararı sonrası stoper arayışına geçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan stoper operasyonu! Marcao’nun yerine gelecek

Teknik Direktör Fatih Terim'in 25 yaşındaki defansı gözden çıkardığı ve ilerleyen süreçte takıma katkı vermesinin zor olacağını düşündüğü kaydedildi. Bu doğrultuda yeni bir stoper isteyen Terim, yönetime raporunu sundu.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan stoper operasyonu! Marcao’nun yerine gelecek

Deneyimli teknik adamın, stoper bölgesinde Victor Nelsson, Luyindama ve yeni gelecek transferi düşündüğü belirtildi. İzleme komitesi ile ortaklaşa giden transfer sürecinde, Portekiz'den bir isim üzerinde karar kılındı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan stoper operasyonu! Marcao’nun yerine gelecek

UEFA ile olan bonservis ödeme anlaşması sona eren ve transferde eli rahatlayan Cimbom, pazarlıklarda daha rahat hareket edebiliyor. Başkan Burak Elmas ve yöneticilerin transfer döneminin bitmesine az bir süre kala hızlı davrandığı ve takımdaki eksik noktaları doldurmak için yoğun uğraş verdiği öğrenildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan stoper operasyonu! Marcao’nun yerine gelecek

HEDEF PORTO'NUN SAVUNMACISI MBEMBA!

Galatasaray'ın, Marcao'nun yerine düşündüğü isim belli oldu. Portekiz'de Porto forması giyen Mbemba için Fatih Terim'den 'olur' alan Burak Elmas, pazarlıklara başladı.

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