21 Ağustos 2021, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek
Transfer döneminde 8 futbolcuyu renklerine bağlayan ve gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray'ın bu hamleleri devam edecek. Sarı-kırmızılı takım son olaran Randers ile karşı karşıya gelirken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 23 Ağustos Pazartesi günü Hatayspor'u konuk edecek Cimbom, transferde de gaza bastı. Uzun yıllardır kadrosunda hızlı bir kanat oyuncusu alarak başarı elde eden sarı-kırmızılılar, yine buna benzer hamle yapacakken taraftarları da havaya sokacak bir dünya yıldızını listesine aldı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası