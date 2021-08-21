21 Ağustos 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek

Transfer döneminde 8 futbolcuyu renklerine bağlayan ve gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray'ın bu hamleleri devam edecek. Sarı-kırmızılı takım son olaran Randers ile karşı karşıya gelirken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 23 Ağustos Pazartesi günü Hatayspor'u konuk edecek Cimbom, transferde de gaza bastı. Uzun yıllardır kadrosunda hızlı bir kanat oyuncusu alarak başarı elde eden sarı-kırmızılılar, yine buna benzer hamle yapacakken taraftarları da havaya sokacak bir dünya yıldızını listesine aldı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:12
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, transfer dönemine bomba gibi girdi ve 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenirken; Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u geçti ve Randers'la eşleşti. İlk maçını deplasmanda oynayan Cimbom, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek

Ligde Giresunspor karşısında da 2-0 üstün gelen sarı-kırmızılı takım, 23 Ağustos Pazartesi günü Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek

Şu ana kadar 6 resmi maça çıkan G.Saray, özellikle geçiş oyunlarındaki eksikliği göze çarparken bu bölgeyi dolduracak bir yıldız arayışına geçti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek

Teknik direktör Fatih Terim, "Bir yabancı stoper almak istiyorum." derken, Giresunspor maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması da hesapları bozdu.

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