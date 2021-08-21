Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek

Transfer döneminde 8 futbolcuyu renklerine bağlayan ve gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray'ın bu hamleleri devam edecek. Sarı-kırmızılı takım son olaran Randers ile karşı karşıya gelirken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 23 Ağustos Pazartesi günü Hatayspor'u konuk edecek Cimbom, transferde de gaza bastı. Uzun yıllardır kadrosunda hızlı bir kanat oyuncusu alarak başarı elde eden sarı-kırmızılılar, yine buna benzer hamle yapacakken taraftarları da havaya sokacak bir dünya yıldızını listesine aldı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:12 ABONE OL