17 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! 'Türk Haaland' Galatasaray'a

Süper Lig'in ilk hafta maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, lige iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılarda, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom'da, Diagne ve Falcao'nun takımdaki geleceği netleşmedi. Golcü arayışında olan Aslan, bu iki isim gitmese de santfora kaliteli bir futbolcu alma hedefinde. Bu doğrultuda girişimlerini yürüten Burak Elmas ve yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını alarak "Türk Haaland olarak anılan" forvet için devreye girdi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.08.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 12:25
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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! ’Türk Haaland’ Galatasaray’a

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre temaslarını hızlandırdı. Forvet takviyesi isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, Falcao ile Diagne'nin ayrılma durumuna bakmaksızın o bölgeye transfer yapılmasını istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! ’Türk Haaland’ Galatasaray’a

Burak Elmas ile özel bir görüşme yapan deneyimli teknik adam, forvet bölgesindeki oyuncuların istikrarsızlığı nedeniyle net bir santfor istediğini belirtti.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! ’Türk Haaland’ Galatasaray’a

UEFA ile anlaşması bu yaz sona eren ve önünde bonservis ödeme engeli bulunmayan sarı kırmızılılar, transfer görüşmelerinde de daha rahat hareket edebiliyor. Forvet transferi için bonkör davranmayı planlayan Burak Elmas ve yönetimi, kısa süre içerisinde transferi noktalamayı hedefliyor.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! ’Türk Haaland’ Galatasaray’a

Fatih Terim'in, kendisine önerilen isimleri yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnanla değerlendirdiği ve alınabilecek futbolcuları raporladığı kaydedildi.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! ’Türk Haaland’ Galatasaray’a

TÜRK HAALAND G.SARAY'A!

Bu doğrultuda; geleceğin Haaland'ı olarak nitelendirilen Mirhan İnan için resmi girimler başladıç Sarı kırmızılılar, VfB Stuttgart U19'da forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

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