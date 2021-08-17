Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! 'Türk Haaland' Galatasaray'a

Süper Lig'in ilk hafta maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, lige iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılarda, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom'da, Diagne ve Falcao'nun takımdaki geleceği netleşmedi. Golcü arayışında olan Aslan, bu iki isim gitmese de santfora kaliteli bir futbolcu alma hedefinde. Bu doğrultuda girişimlerini yürüten Burak Elmas ve yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını alarak "Türk Haaland olarak anılan" forvet için devreye girdi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 17.08.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 12:25 ABONE OL