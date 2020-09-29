29 Eylül 2020, Salı

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Alman yıldız...

Galatasaray'da orta saha arayışları ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürdüğü Alman futbolcudan iyi haber gelmesi sonucu transferde harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...Son dakika Galatasaray transfer haberi..

Giriş Tarihi: 29.09.2020 10:52
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Alman yıldız...

Belhanda ve Marcao'ya gelen teklifler sonrası karar aşamasında olan Galatasaray'da gözler tamamen orta saha transferine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Alman yıldız...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi play-off maçı olan Glasgow Rangers mücadelesine çevrildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Alman yıldız...

Fenerbahçe derbisinde oyunun genelinde istediğini sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılı takımda bazı oyuncuların yoğun tempo sonrası fiziksel anlamda zorlandıkları görüldü.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Alman yıldız...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Roma'nın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcu Marcao için kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Alman yıldız...

Roma'nın Galatasaray'a yapmış olduğu zorunlu satın alma opsiyonlu teklif Galatasaray yönetimi tarafından reddedildi. Hafta boyunca iki kulüp arasında görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

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