Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Alman yıldız...

Galatasaray'da orta saha arayışları ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürdüğü Alman futbolcudan iyi haber gelmesi sonucu transferde harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...Son dakika Galatasaray transfer haberi..

