Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers ile karşı karşıya gelecek. İskoçya'da tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan takım gruplara kalacak. Teknik direktör Fatih Terim son oynanan Fenerbahçe derbisinden farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. İşte Galatasaray'ın Rangers karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...



