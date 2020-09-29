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Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers ile karşı karşıya gelecek. İskoçya'da tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan takım gruplara kalacak. Teknik direktör Fatih Terim son oynanan Fenerbahçe derbisinden farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. İşte Galatasaray'ın Rangers karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 07:04
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Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Kazanan tarafın gruplara kalacağı kritik karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis yönetecek.

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Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

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Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Dev derbi maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılarda gözler tamamen Rangers maçına çevrildi.

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Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Teknik direktör Fatih Terim öğrencilerini önemli maça hazırlarken, derbi maçındaki ilk 11'de değişkliğe gitmeyi planlıyor.

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