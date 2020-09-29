29 Eylül 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Flaş Fatih Terim yorumu! "Dört beleş maç..."

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 0-0 bitmesinin ardından dev maçı değerlendiren spor yazarı Hıncal Uluç, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'i eleştirirken, Feghouli ve Belhanda hakkında flaş yorumlarda bulundu. İşte o yazısı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 29.09.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 10:45
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Flaş Terim yorumu! Dört beleş maç...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasındaki dev buluşmada kozlarını paylaşırken, 0-0 sona eren maçın yankıları hala devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Flaş Terim yorumu! Dört beleş maç...

Dev maçı Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında değerlendiren usta gazeteci Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in performansını eleştirirken, Belhanda ve Feghouli için de sert ifadeler kullandı.

İşte gündem yaratan o yazıdan satır başları:

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Flaş Terim yorumu! Dört beleş maç...

ALİ PALABIYIK İNGİLİZ HAKEMİ GİBİ YÖNETTİ

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden hiç beklemediğim bir yıldız çıktı. İtiraf ederim, maçtan önce aSpor'daki "Hıncal Uluç'la Başbaşa" programında Palabıyık'ın bu maça atanmasının çok yanlış olduğunu söylemiştim. Ama o Palabıyık bana, hayatımın en mutlu yanılgısını yaşattı. Türkiye'de ilk defa bir hakem, hem de çok kritik bir maçı tam bir İngiliz hakemi gibi yönetti.

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Flaş Terim yorumu! Dört beleş maç...

Futbolun bir temas oyunu olduğunu bilerek, her temasa ve belirli ölçüde sertliğe düdük çalmayarak, oyunu zırt pırt durdurmadı. Böylece, seyre değer bir futbol oynanmasına, oyun kurulmasına şans tanıdı..

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Flaş Terim yorumu! Dört beleş maç...

İkincisi, hemen her takımın artık nerdeyse her bireyi ile yapmaya başladıkları sahtekarlıkları yutmadı.. Her faulün arkasından bir de sarı kart isteyenlere zerre aldırış etmedi.

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