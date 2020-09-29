Flaş Terim yorumu! Dört beleş maç...

ALİ PALABIYIK İNGİLİZ HAKEMİ GİBİ YÖNETTİ

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden hiç beklemediğim bir yıldız çıktı. İtiraf ederim, maçtan önce aSpor'daki "Hıncal Uluç'la Başbaşa" programında Palabıyık'ın bu maça atanmasının çok yanlış olduğunu söylemiştim. Ama o Palabıyık bana, hayatımın en mutlu yanılgısını yaşattı. Türkiye'de ilk defa bir hakem, hem de çok kritik bir maçı tam bir İngiliz hakemi gibi yönetti.