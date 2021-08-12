12 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci operasyonu! Fatih Terim Süper Lig'in yıldızını istedi

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'e en hazır kadroyla girmek istiyor. Bu doğrultuda, transfer operasyonunu yürüten Cimbom, Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği o kaleci için resmi girişimler başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.08.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 09:47
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Fatih Terim Süper Lig’in yıldızını istedi

Galatasaray'da, yeni sezon öncesi transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın istikrarsız performansı sonrası kaleye takviye yapma kararı aldı. İşte Cimbom'un, Süper Lig'in genç yıldızı için yaptığı temasın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Fatih Terim Süper Lig’in yıldızını istedi

Galatasaray'da, geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, transfer raporunda 30 yaş üstündeki yıldızlara veto veriyor. Yaşlı futbolcuların alınmasına karşı çıkan deneyimli hoca, kaleye de genç, yetenekli ve potansiyeli yüksek bir oyuncuyu istiyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Fatih Terim Süper Lig’in yıldızını istedi

Sarı kırmızılı takım, 2021-22 sezonu öncesi yaz transfer döneminde şu ana kadar, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Alexandru Cicaldau ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Fatih Terim Süper Lig’in yıldızını istedi

Alınan oyuncuların, büyük bir bölümünün genç yaşta olması dikkat çekti. UEFA ile finansal anlaşması bu yaz sona eren Cimbom'un, bonservis konusunda da elinin rahatlaması transferde daha rahat hareket etmesini sağladı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Fatih Terim Süper Lig’in yıldızını istedi

Birçok bölgeye yeni isimler alan Aslan, kaleye de takviye yapma hedefinde. Muslera'nın, sezon başındaki çalkantılı performansı Terim'i, yönetimden talepte bulunmaya itti.

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