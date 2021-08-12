Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci operasyonu! Fatih Terim Süper Lig'in yıldızını istedi

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'e en hazır kadroyla girmek istiyor. Bu doğrultuda, transfer operasyonunu yürüten Cimbom, Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği o kaleci için resmi girişimler başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.08.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 09:47 ABONE OL