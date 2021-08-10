10 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Falcao ve Feghouli ayrılırsa şov başlayacak | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde de hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Son olarak Victor Nelsson ile anlaşan Aslan, bütçe denkliğini sağlarsa transfere ara vermeden devam edecek. Fatih Terim'in uzun süredir gündeminde yer alan bir isim için çalışmalar başladı. İşte Galatasaray'ın 10 numara adayı... (GS transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 10.08.2021 12:38
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Falcao ve Feghouli ayrılırsa şov başlayacak | GS haberleri

Yeni sezon 3 kulvada yarışacak olan Galatsaray'da genç ve dinamik bir kadro için kollar sıvandı. Teknik direktör Fatih Terim, scout ekibi ile birlikte hazırladığı raporu yönetime iletti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Falcao ve Feghouli ayrılırsa şov başlayacak | GS haberleri

Yeni başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile birlikte sıkı bir çalışma içerisine girdi. Önceki yönetimin transfer ettiği Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e ek olarak transfer adımları atıldı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Falcao ve Feghouli ayrılırsa şov başlayacak | GS haberleri

TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜRÜLDÜ!

Yeni model Galatasaray'da birçok isimle yollar ayrıldı. Yerine getirilen futbolcular ile birlikte takımın yaş ortalaması 24.5 oldu. Yapılan en yaşlı transfer 30 yaş ile Hollandalı yıldız Patrick Van Aanholt oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Falcao ve Feghouli ayrılırsa şov başlayacak | GS haberleri

Ancak işler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yolunda gitmedi. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynanacak maç öncesinde transferler yetişmedi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Falcao ve Feghouli ayrılırsa şov başlayacak | GS haberleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaştı. Deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçtan da 2-1 yenik ayrıldı.

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