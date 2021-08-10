10 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Falcao ve Feghouli ayrılırsa şov başlayacak | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde de hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Son olarak Victor Nelsson ile anlaşan Aslan, bütçe denkliğini sağlarsa transfere ara vermeden devam edecek. Fatih Terim'in uzun süredir gündeminde yer alan bir isim için çalışmalar başladı. İşte Galatasaray'ın 10 numara adayı... (GS transfer haberleri)
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