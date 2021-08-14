14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim'in gözdesi geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son haftalarda transferde hareketli günler geçiren ve yeni takviyelerini bir bir açıklayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Orta saha transferi yapmak isteyen ve adı eski futbolcusu Gedson Fernandes ve Aliou Dieng gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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