Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son haftalarda transferde hareketli günler geçiren ve yeni takviyelerini bir bir açıklayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Orta saha transferi yapmak isteyen ve adı eski futbolcusu Gedson Fernandes ve Aliou Dieng gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 14.08.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 12:57 ABONE OL