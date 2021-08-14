14 Ağustos 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son haftalarda transferde hareketli günler geçiren ve yeni takviyelerini bir bir açıklayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Orta saha transferi yapmak isteyen ve adı eski futbolcusu Gedson Fernandes ve Aliou Dieng gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.08.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 12:57
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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim’in gözdesi geliyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1'in rövanşında İskoç ekibi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim’in gözdesi geliyor

Süper Lig'de 2021/2022 sezonuna 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçla giriş yapacak olan Cimbom, yeni sezona 3 puanla giriş yapmayı amaçlarken, transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim’in gözdesi geliyor

Burak Elmas'ın başkanlık seçimini kazanması ve takımın başında yeniden Fatih Terim'in getirilmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, takviyelerini tek tek açıkladı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim’in gözdesi geliyor

Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Aslan; Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'u da renklerine bağladı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Fatih Terim’in gözdesi geliyor

Transfer dönemi sona ermeden takıma birkaç takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...

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