15 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Orta saha Portekiz'den geliyor

Süper Lig'de yeni sezonu Giresunspor deplasmanında açacak olan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviye yapmak için transfer görüşmelerini hızlandırdı. Orta sahada, 6-8 numara pozisyonunu kaliteli bir oyuncuyla doldurmak isteyen Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Teknik Direktör Fatih Terim ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, o futbolcu için pazarlıklara başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.08.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 09:58
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan bir bomba daha! Orta saha Portekiz’den geliyor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda, ligin başlamasıyla birlikte transfer girişimleri de hızlandı. Aslan, orta saha beölgesine takviye yapma hedefinde. Yoğun araştırmalar sonucu flaş bir isimde karar kalındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan bir bomba daha! Orta saha Portekiz’den geliyor

Cimbom'da, peş peşe gelen transferler sonrası gözler orta saha transferine çevrildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in, uzun lig, kupa ve Avrupa maratonunda ön liberoda sıkıntı yaşamak istemediği ve yönetime o bölgeye transfer yapılması raporunu sunduğu öğrenildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan bir bomba daha! Orta saha Portekiz’den geliyor

Aslan, yaz transfer döneminde şu ana kadar; Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan bir bomba daha! Orta saha Portekiz’den geliyor

Galatasaray'da, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, bu iki isim ile yolların ayrılması durumunda transferde daha rahat hareket edilebilecek.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan bir bomba daha! Orta saha Portekiz’den geliyor

ORTA SAHADA HEDEF AL MUSRATI!

Galatasaray, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Al Musrati için girilşimler başladı. Sarı kırmızılıların, UEFA ile sona eren anlaşması sonrası bonservis ödeme engeli bulunmuyor.

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