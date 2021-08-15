Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Orta saha Portekiz'den geliyor

Süper Lig'de yeni sezonu Giresunspor deplasmanında açacak olan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviye yapmak için transfer görüşmelerini hızlandırdı. Orta sahada, 6-8 numara pozisyonunu kaliteli bir oyuncuyla doldurmak isteyen Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Teknik Direktör Fatih Terim ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, o futbolcu için pazarlıklara başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 15.08.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 09:58 ABONE OL