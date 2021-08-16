Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2020/2021 sezonunun sona ermesinin ardından takımı büyük ölçüde yenileyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen ve teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takıma birçok takviye yapan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor. Son olarak Kopenhag forması giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi elinde bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)