16 Ağustos 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2020/2021 sezonunun sona ermesinin ardından takımı büyük ölçüde yenileyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen ve teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takıma birçok takviye yapan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor. Son olarak Kopenhag forması giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi elinde bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 10:33
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Geçtiğimiz sezonu averaj ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yaz transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'u renklerine bağlamıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Sözleşmeleri sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes ile yeni mukavele yapmayan sarı-kırmızılılar; Okan Kocuk, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile de yollarını ayırmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Şu ana kadar toplam 8 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Cimbom, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birkaç ismi daha renklerine bağlayarak transferi bitirmeyi hedefliyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Dünyanın birçok yerinden oyuncu takip eden Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri de orta saha transferi... Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Aslan, Portekizli oyuncunun transferinde pürüz çıkması halinde alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.

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