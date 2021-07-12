12 Temmuz 2021, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldıza talip oldu. Yaz transfer döneminde, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Cimbom'un gündemindeki o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası