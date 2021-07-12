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Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldıza talip oldu. Yaz transfer döneminde, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Cimbom'un gündemindeki o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.07.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:09
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Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında karşılaşacağı PSV maçına en güçlü kadroyla çıkmak istiyor. Transferde, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen yıldıza gözünü dikti.

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Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor

Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara kadroya katılmıştı. 28 yaşındaki orta saha, sarı kırmızılılarla çıktığı 2 hazırlık maçında da gol atarak kalitesini ortaya koydu.

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Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor

Aslan'ın bir diğer transferi Alpaslan Öztürk de Göztepe ile sözleşmesi sona ermiş ve Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, stoperde de oynama avantajıyla Terim'in elini rahatlatacak.

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Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor

Cimbom'un son transferi ise Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz olmuştu. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki genç yetenekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor

Galatasaray'ın, UEFA ile anlaşmasının sona ermesinin ardından hem bonservis hem de yıllık ücret ödeme konusunda eli rahatladı. Yönetim, TFF'nin de limit artırımıyla birlikte transferde daha rahat hareket edebilecek.

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