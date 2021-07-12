Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldıza talip oldu. Yaz transfer döneminde, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Cimbom'un gündemindeki o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:09 ABONE OL