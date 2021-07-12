12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Galatasaray Yunanistan'daki kötü muamele anlarını paylaştı! İşte yaşananlar
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a gitti. Gitmeden önce tüm prosedürleri yerine getiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Atina Havalimanı'nda skandal bir muamele gördü. 2 saat havalimanında bekletilen sarı-kırmızılı ekipten ayrıca yeni PCR testleri istendi. Bu sergilenen küstah tavırlar sonrasında İstanbul'a geri dönme kararı alan Cimbom, o anları paylaştı. İşte yaşananlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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