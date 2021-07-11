11 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından başkan ve teknik direktör belirsizliği sona eren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar iç transferde Muslera, Marcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatırken; dış transferde de son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralını da düşünen Galatasaray, kadro şişkinliğini azaltarak hem maliyeti azaltmak hem de kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda gözler ilk etapta yabancı oyunculara çevrilirken, Christian Luyindama'nın olası gidişi halinde ise yerine 2 aday belirlendi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.07.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 11:12
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday

Sezonu averaj farkıyla 2. sırada kapatan Galatasaray'da, seçim süreci sona erdi ve 38. başkan Burak Elmas seçildi. Bu gelişmenin ardından Elmas, seçim öncesinde açıkladığı gibi teknik direktör Fatih Terim'le devam etti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday

Muslera, Marcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Arda Turan ile sözleşme uzatan; Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, son olarak Barış Alper Yılmaz'la 2026'ya kadar mukavele imzalandığını duyurdu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı maç öncesinde transferde harekete geçti. Aslan, Devler Ligi için transfer listesini 15 Temmuz'a kadar vermek zorunda...

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday

TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında ilk etapta kadrodaki şişkinliği azaltmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 13 yabancıya ulaşıldı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday

1'den fazla yabancı oyuncu transferi etmek için takımdaki yabancı sayısını azaltmak isteyen G.Saray; önümüzdeki sezon Sekidika ve Ozornwafor'u kiralamak, Jimmy Durmaz'ı da göndermek istiyor.

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