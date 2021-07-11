Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından başkan ve teknik direktör belirsizliği sona eren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar iç transferde Muslera, Marcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatırken; dış transferde de son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralını da düşünen Galatasaray, kadro şişkinliğini azaltarak hem maliyeti azaltmak hem de kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda gözler ilk etapta yabancı oyunculara çevrilirken, Christian Luyindama'nın olası gidişi halinde ise yerine 2 aday belirlendi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.07.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 11:12 ABONE OL