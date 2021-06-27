27 Haziran 2021, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...
Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, yeniden göreve gelmesiyle birlikte eksik bölgelere yapılacak takviyeler için görüşmelere başlandı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan, Barış Alper Yılmaz'la da büyük ölçüde anlaşan Cimbom, gözünü stoper transferine çevirdi. Sarı kırmızılılar, Hırvat savunmacı için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?