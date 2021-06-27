27 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...

Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, yeniden göreve gelmesiyle birlikte eksik bölgelere yapılacak takviyeler için görüşmelere başlandı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan, Barış Alper Yılmaz'la da büyük ölçüde anlaşan Cimbom, gözünü stoper transferine çevirdi. Sarı kırmızılılar, Hırvat savunmacı için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.06.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 09:54
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim ve izleme komitesi eksik noktaları tespit etti. Terim'in, yeni başkan Burak Elmas'a istediği oyuncuları sunduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Aslan, şimdi de stoper mevkiine takviye için harekete geçti.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...

Galatasaray'da, geçtiğimiz sezon sonunda yaşanan belirsizlik sona erdi. Başkanlık seçimini Burak Elmas kazandı ve Fatih Terim ile yola devam kararı aldı. Cimbom, orta saha ve savunmaya da Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara hamlesini yaptı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...

21 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, transferlerin büyük bir bölümünü bu maça yetiştirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Galatasaray, transfer görüşmelerini de bu tarihi baz alarak yapıyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...

Cimbom'un, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ten sonra Barış Alper Yılmaz'ı da resmen açıklaması beklenirken, genç oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...

STOPERE ERLIC HAMLESİ!

Savunma hattına da takviye isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, izleme komitesinin önerdiği Martin Erlic'i gözüne kestirdi. 23 Yaşındaki genç stoperi çok beğenen Terim'in, Bazoer'i 'kesin alalım' dediği kaydedildi.

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