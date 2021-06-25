25 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...

Galatasaray'da, başkanlık görevine Burak Elmas'ın gelmesinin ardından Fatih Terim'le yola devam kararı alınmıştı. Terim'in, yeniden Florya'ya dönmesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Burak Elmas ve yönetim, girişimlere başlanan oyuncularla ilgili daha somut adımlar atma kararı aldı. Bu doğrultuda orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Brezilyalı flaş bir ismi kadrosuna katma peşinde. İşte Aslan'ın listesinde yer alan o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:48
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...

Galatasaray'da, Burak Elmas başkanlığında transfer operasyonu hız kazandı. Fatih Terim ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda pazarlıklar başladı. Ön libero arayışında olan Cimbom, sambacı yıldız için temaslarını hızlandırdı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...

Sarı kırmızılılarda, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte yaşanan belirsizlik sona erdi. Elmas, yola deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile devam etme kararı aldı.Yeniden görevinin başına dönen Terim, transfer raporunu yönetime sundu.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...

Teknik Direktör Fatih Terim ve çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, transfer operasyonunun yönetmek adına hemen hemen her gün görüşme yapıyor. Takımdan gelecek ve gidecek isimlerin, federasyonun verdiği limitlere göre hesabı yapılıyor. Terim-Elmas ikilisi, PSV maçına en hazır şekilde çıkabilmek için adımlarını atıyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...

Cimbom'da takımdan ayrılan isimlerin yerlerinin doldurulması öncelikli hedef. Galatasaray'da, orta saha pozisyonunda Etebo ve Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmeleri sona erdi. Emre Akbaba ile de henüz sözleşme yenilenmedi. Ön liberoda an itibariyle sadece Taylan Antalyalı ve yeni transfer Aytaç Kara kaldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...

Performansı tartışılmayacak bir orta sahayı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Fatih Terim ve scout ekibinin tavsiyesiyle flaş bir yıldızı listesine aldı. Aslan, Brezilyalı orta sahayı 21 Temmuz'daki PSV maçına yetiştirmek için kolları sıvadı.

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