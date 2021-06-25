Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...

Galatasaray'da, başkanlık görevine Burak Elmas'ın gelmesinin ardından Fatih Terim'le yola devam kararı alınmıştı. Terim'in, yeniden Florya'ya dönmesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Burak Elmas ve yönetim, girişimlere başlanan oyuncularla ilgili daha somut adımlar atma kararı aldı. Bu doğrultuda orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Brezilyalı flaş bir ismi kadrosuna katma peşinde. İşte Aslan'ın listesinde yer alan o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:48 ABONE OL