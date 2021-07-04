04 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından başkan ve teknik direktör belirsizliği sona eren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar iç transferde Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatırken; son olarak Emre Akbaba ile de mutlu sona ulaştı. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralını da düşünen Galatasaray, kadro şişkinliğini azaltarak hem maliyeti azaltmak hem de kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda gözler ilk etapta yabancı oyunculara çevrildi ve takımdan ayrılabilecek isimleri de teknik direktör Fatih Terim belirledi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.07.2021 11:47
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor

Sezonu averaj farkıyla 2. sırada kapatan Galatasaray'da, seçim süreci sona erdi ve 38. başkan Burak Elmas seçildi. Bu gelişmenin ardından Elmas, seçim öncesinde açıkladığı gibi teknik direktör Fatih Terim'le devam etti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor

Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatan, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, son olarak Emre Akbaba ile de 2023'e kadar yeni mukavele imzalandığını duyurdu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da PSV ile oynayacağı maç öncesinde transferde harekete geçti. Aslan, Devler Ligi için transfer listesini 15 Temmuz'a kadar vermek zorunda...

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor

Marcelo Saracchi ve Belhanda'nın ayrılığı sonrası bu bölgelere takviye yapmak isteyen Cimbom, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında ilk etapta kadrodaki şişkinliği azaltmak istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor

Kadroda kiralık isimlerin de dönmesiyle birlikte 13 yabancı sayısına ulaşan sarı-kırmızılılar; eksik mevkilere takviye yapması halinde 14 yabancı sayısını geçmiş olacak.

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