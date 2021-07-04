Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından başkan ve teknik direktör belirsizliği sona eren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar iç transferde Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatırken; son olarak Emre Akbaba ile de mutlu sona ulaştı. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralını da düşünen Galatasaray, kadro şişkinliğini azaltarak hem maliyeti azaltmak hem de kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda gözler ilk etapta yabancı oyunculara çevrildi ve takımdan ayrılabilecek isimleri de teknik direktör Fatih Terim belirledi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.07.2021 11:47 ABONE OL