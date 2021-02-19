19 Şubat 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Rakibiyle ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, bu maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Akdeniz ekibiyle oynanacak maç öncesi Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir tercih yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.02.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 11:03
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Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte muhtemel 11'ler

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte muhtemel 11'ler

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.

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Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte muhtemel 11'ler

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

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Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte muhtemel 11'ler

BU SEZON Kİ 3. MAÇ

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.

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