18 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Sezon sonunda şampiyon olup mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Yeni sezonda UEFA'nın uyguladığı Finansal-Fair Play'in (FFP) sona erecek olması ve TFF'nin yeni yabancı sınırının yürürlüğe girmesiyle birlikte Cimbom, transferde hamlelerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz dönemlerde istediği oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve Galatasaray'daki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.02.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 12:20
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

2020-2021 sezonunda şampiyon olmak isteyen ve 13 transfer yapan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Ligde averajla liderlik koltuğunda bulunan G.Saray, ligin 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Sarı-kırmızılı takım, rakibiyle ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Cimbom'da gelişmeler bu yöndeyken, transferde de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

13 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

Galatasaray'da 13 ismin sözleşmesi bitecekken, teknik direktör Fatih Terim de bu isimlerin yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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