Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Sezon sonunda şampiyon olup mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Yeni sezonda UEFA'nın uyguladığı Finansal-Fair Play'in (FFP) sona erecek olması ve TFF'nin yeni yabancı sınırının yürürlüğe girmesiyle birlikte Cimbom, transferde hamlelerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz dönemlerde istediği oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve Galatasaray'daki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 18.02.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 12:20 ABONE OL