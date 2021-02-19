19 Şubat 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak son noktayı koydu! Mostafa Mohamed'in sözleşmesi...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i kiraladı. 23 yaşındaki golcü, yeni takımıyla 4 maça çıkarken 4 de gol attı. Mısırlı golcü için ülkesinden ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Gündem yaratan iddiaya Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak son noktayı koydu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.02.2021 16:19
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak son noktayı koydu! Mostafa Mohamed'in sözleşmesi...

Galatasaray devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada attığı 4 golle yıldızlaşmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak son noktayı koydu! Mostafa Mohamed'in sözleşmesi...

Zamalek'e 1.5 yıl için 2 milyon dolar ödeme yapan sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonu için Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödeyecek.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak son noktayı koydu! Mostafa Mohamed'in sözleşmesi...

MISIR BASININDAN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın 4 milyon Dolar ödeyip satın alma opsiyonu bulunduğu Mostafa Mohamed için Mısır basını geçtiğimiz günlerde olay bir iddiada bulunmuştu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak son noktayı koydu! Mostafa Mohamed'in sözleşmesi...

'BAŞKA BİR TAKIMA SATILABİLİR'

Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edilmişti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak son noktayı koydu! Mostafa Mohamed'in sözleşmesi...

4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.

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