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Alanyaspor maçına Galatasaray hangi 11'le çıkacak?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Rakibiyle çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar bu maçı kazanıp liderliğe devam etmek istiyor. Maç öncesinde sarı-kırmızılılardaki son durumu değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, G.Saray'ın muhtemel 11'ini de açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
19.02.2021
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Sabah Sporu programında Galatasaray'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın muhtemel 11'inin şöyle olacağını açıkladı:

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Linnes), Taylan, Etebo, Gedson, Arda Turan, Onyekuru, Mohamed.

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