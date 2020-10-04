04 Ekim 2020, Pazar

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Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray maçında Fatih Terim sahayı terk etti! İşte sebebi

Süper Lig'in 4. haftası Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasıyla son buldu. Sarı-kırmızılı takım rakibine deplasmanda 1-0 yenilirken, teknik direktör Fatih Terim de maç bitmeden sahayı terk etti. İşte deneyimli teknik adamın sahayı terk etmesinin sebebi... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 04.10.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 21:49
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Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray maçında Fatih Terim sahayı terk etti! İşte sebebi

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray maçında Fatih Terim sahayı terk etti! İşte sebebi

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında beklenmedik bir olay gerçekleşmiş ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahayı terk etmişti.

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Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray maçında Fatih Terim sahayı terk etti! İşte sebebi

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Terim'in uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek sahayı terk ettiği öğrenildi. (İlgili haber için tıklayın...)

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Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray maçında Fatih Terim sahayı terk etti! İşte sebebi

İşte zorlu karşılaşmadan kareler...

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Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray maçında Fatih Terim sahayı terk etti! İşte sebebi
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