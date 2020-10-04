Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok tepki! Maç sona ermeden...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında karşılaşma sona ermeden soyunma odasına gitti. Son dakika Galatasaray haberleri...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında beklenmedik bir olay gerçekleşti ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklenmedik birşey yaparak yedek kulübesinin terk etti.

Sarı kırmızılıların teknik patronunun henüz maç bitmeden soyunma odasının yolunu tuttuğu görüldü.

İşte o an:

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