04 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok tepki! Maç sona ermeden...

Terim'den şok tepki! Maç sona ermeden...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

Teknik Direktörü , 'in 4. haftasında oynanan maçında karşılaşma sona ermeden soyunma odasına gitti. Son dakika Galatasaray haberleri...

'in 4. haftasında , deplasmanına konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında beklenmedik bir olay gerçekleşti ve Galatasaray Teknik Direktörü , beklenmedik birşey yaparak yedek kulübesinin terk etti.

Sarı kırmızılıların teknik patronunun henüz maç bitmeden soyunma odasının yolunu tuttuğu görüldü.

İşte o an:

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