05 Ekim 2020, Pazartesi

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! İşte takımların transfer listesi

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, son takviyelerini yapmak için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar forvet transferi yapmak isterken, sarı-lacivertli takım ise 10 numara ihtiyacını gidermek istiyor. Peki, Üç Büyükler'in transfer listesinde kimler var? Üç Büyükler'de son durum ne? İşte o liste... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.10.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 07:01
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! İşte takımların transfer listesi

Üç Büyükler'de transfer çalışmaları son viraja giriyor. Tescil dönemini bitimine az bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray eksik bölgelere son takviyelerini yapmayı planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! İşte takımların transfer listesi

İŞTE ÜÇ BÜYÜKLER'DE GÜNDEME GELEN FUTBOLCULAR

GIULIANO: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

Beşiktaş, Adem Ljajic ile yolları ayırıp Giuliano'ya imza attırmak istiyor. Teknik direktör Yalçın'ın, "Oyunu yönlendirecek oyuncu eksiğimizi kapatmak istiyoruz" açıklamasından sonra Giuliano ile bir görüşme yapıldı ve 'olumlu' yanıt alındı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! İşte takımların transfer listesi

Ancak Brezilyalı oyuncu Suudi Arabistan'daki takımından ayrılmasına rağmen henüz resmi bir girişim olmadı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! İşte takımların transfer listesi

15 futbolcuya imza attıran ve son olarak Diego Perotti'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe de Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Giuliano ile makul bir yıllık ücrette anlaşmaya çalışıyor.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! İşte takımların transfer listesi

ONYEKURU: GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

Kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda rotayı Fransa'ya çevirdi.

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