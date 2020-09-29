Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor

Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Fatih Terim'in gözdeleri geliyor

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisinin ardından özellikle orta saha ve kanat bölgesi için takviye ihtiyacının ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. Fatih Terim'in vazgeçilmez ikilisi olarak gösterilen iki yıldız futbolcu ile temasa geçildi işte detaylar...

