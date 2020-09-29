29 Eylül 2020, Salı

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Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Fatih Terim'in gözdeleri geliyor

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisinin ardından özellikle orta saha ve kanat bölgesi için takviye ihtiyacının ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. Fatih Terim'in vazgeçilmez ikilisi olarak gösterilen iki yıldız futbolcu ile temasa geçildi işte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 17:05
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Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından transferde hareketlilik yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor

Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'deki ilk puan kaybını yaşadı.

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Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor

Sarı-kırmızılılar, derbinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Glasgow Rangers maçına hazırlanıyor.

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Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor

Fenerbahçe derbisini erken uyarı olarak kabul eden Galatasaray'da özellikle orta saha için transfer gereksinimi ortaya çıktı.

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Son dakika: Galatasaray'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor

ORTA SAHAYA SERI!
Galatasaray'ın bu bölgede hedefindeki ilk ismin Jean Michael Seri olduğu öğrenildi.

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