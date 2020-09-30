30 Eylül 2020, Çarşamba

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Fatih Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da orta saha bölgesi için takviye isteyen Fatih Terim'in arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Terim'in listesindeki bir numaralı adayla görüşmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri



Giriş Tarihi: 30.09.2020 10:10
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Fatih Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme...

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde taraftarlarını mutlu eden bir performansa imza atan Galatasaray'da, bir yandan da tansger çalışmaları sürüyor.

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Fatih Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme...

Orta saha için bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezon performansından memnun kaldığı Jean Michael Seri'nin peşini bırakmıyor.

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Fatih Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme...

Takvim'de yer alan habere göre bu mevki için bir yandan Nakamba ile de görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar, bugün Seri için Fulham ile kritik bir görüşme yapacak.

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Fatih Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme...

Bu görüşmenin en önemli nedeninin Fatih Terim'in ısrarla Seri'yi istemesi oldu.

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Fatih Terim ondan vazgeçmiyor! Kritik görüşme...

Bugün Fulham'lı yetkililerle yapılacak görüşmede müjdeli haber gelebileceği ifade ediliyor.

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