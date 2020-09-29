Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! 5 isim...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray her ne kadar ümit veren bir görüntü sergilemiş olsa da, bu hafta içinde 5 önemli konuda alınacak kararlar, bu sezonun kaderine doğrudan etki edecek.