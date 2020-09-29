29 Eylül 2020, Salı

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! 5 isim...

Galatasaray'da transferde hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için arayışlarına devam ederken 3 isimle de yollarını ayırma kararı aldı. Marcao ve Belhanda için gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray'da bir başka 2 yıldız isminde gönderilecekler listesine girdiği öğrenildi. İşte kritik kararlar...Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 10:12
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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! 5 isim...

Galatasaray'da gönderilecek ve alınacak futbolcular netleşmeye başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! 5 isim...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray her ne kadar ümit veren bir görüntü sergilemiş olsa da, bu hafta içinde 5 önemli konuda alınacak kararlar, bu sezonun kaderine doğrudan etki edecek.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! 5 isim...

Gönderilecek ve transfer edilecek futbolculara ilişkin birçok soru bu hafta sonuna dek cevabını bulacak...

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! 5 isim...

Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı takımda 3 isimle yolların ayrılması beklenirken, 2 yıldız da topun ağzında.

İşte alınacak olan 5 kritik karar...

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! 5 isim...

BELHANDA SATILACAK MI?

1- Sezona fırtına gibi başlayan Younes Belhanda'ya eski takımı Nice talip oldu. Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği Faslı orta saha oyuncusunun menajeri William D'Avila ile masaya oturan yönetim, satıp satmama konusunda henüz bir karara varamadı.

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