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Son dakika: Fatih Terim dert yanmıştı! Galatasaray transferde 6 numarasını buldu

Seri ve Lemina'nın ayrılmasından sonra orta sahası zayıflayan ve bu bölgeyi sadece Etebo'yla güçlendirebilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Seri gibi regista rolü profiline sahip bir oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı. Yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi ve bu bölge için adayını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 29.09.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 08:13
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Son dakika: Fatih Terim dert yanmıştı! Galatasaray transferde 6 numarasını buldu

Sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta 4 galibiyet almış ve rakiplerine gözdağı vermişti.

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Son dakika: Fatih Terim dert yanmıştı! Galatasaray transferde 6 numarasını buldu

Sarı-kırmızılı takım son olarak Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Maçta birçok pozisyona girmesine rağmen Cimbom, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

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Son dakika: Fatih Terim dert yanmıştı! Galatasaray transferde 6 numarasını buldu

Derbi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim de, orta saha bölgesindeki eksikliğe dikkat çekerek "Seri gibi regista rolü profiline sahip bir oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Fatih Terim dert yanmıştı! Galatasaray transferde 6 numarasını buldu

Bu kapsamda Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi ve listesindeki o isim için atağa kalktı. İşte o isim ve detaylar...

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Son dakika: Fatih Terim dert yanmıştı! Galatasaray transferde 6 numarasını buldu

HEDEF MARVELOUS NAKAMBA

Takvim'in haberine göre; Galatasaray 6 numara oynayan Aston Villa'nın Zimbabveli orta saha için yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi.

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