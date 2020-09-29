Son dakika: Fatih Terim dert yanmıştı! Galatasaray transferde 6 numarasını buldu

Seri ve Lemina'nın ayrılmasından sonra orta sahası zayıflayan ve bu bölgeyi sadece Etebo'yla güçlendirebilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Seri gibi regista rolü profiline sahip bir oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı. Yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi ve bu bölge için adayını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 08:13 ABONE OL