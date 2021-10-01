01 Ekim 2021, Cuma

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmada 4 puan alarak yoluna lider olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılar, Fransa'nın Marsilya takımı ile oynadığı mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak çok kritik bir puana imza attı. Teknik Direktör Fatih Terim'in geleceğin takımın kurduk diye bahsettiği sarı-kırmızılıl ekipte sergilenen mücadele göz doldurdu. Galatasaray'da bununla birlikte devre arasında ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. İşte Fatih Terim'in yönetime ayrılmasını talep ettiği o isimler... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 09:35
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti

Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın ardından topladığı 11 puanla 10. sırada yer alan Galatasaray'da, Avrupa'da ise tam tersi ilerleyiş sürüyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'de 2 maçta 4 puan alarak liderliğini sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti

Sezon başında yapılan takviyelerle 530 milyonluk harcama yapan Galatasaray'da, transferler büyük umut verdi. Özellikle Morutan, Cicaldau, Sacha Boey ve Nelsson hamlelerinin ileriye dönük bonservis getirisine kesin gözüküyle bakılıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti

Fatih Terim'in yerli olarak ise Berkan ve Barış Alper Yılmaz üzerinde oldukça fazla durduğu öğrenildi. Terim, Berkan'a bu sezon ligde ve Avrupa'da 12 maçta görev verdi. Barış Alper ise sakatlığı sebebiyle 4 maçta görev alabildi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti

Galatasaray'da ayrıca Fatih Terim'in üzerinde durduğu oyuncular kadar üstünü çizdiği futbolcularında olduğu öğrenildi. Özellikle iç saha maçlarında bazı oyuncuların taraftar tarafından tepki almasına rağmen oyuncularına sahip çıkan tecrübeli hocanın hangi isimleri gözden çıkardığı merak konusu olmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti

Terim'in birkaç hafta önce basın toplantısında söylediği devre arasında da direkt oynayabilecek takviyeler olacaktır açıklamalarının ardından finansal açıdan rahatlamak için yüksek maaş alan oyuncuların kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

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