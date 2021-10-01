SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmada 4 puan alarak yoluna lider olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılar, Fransa'nın Marsilya takımı ile oynadığı mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak çok kritik bir puana imza attı. Teknik Direktör Fatih Terim'in geleceğin takımın kurduk diye bahsettiği sarı-kırmızılıl ekipte sergilenen mücadele göz doldurdu. Galatasaray'da bununla birlikte devre arasında ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. İşte Fatih Terim'in yönetime ayrılmasını talep ettiği o isimler... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 09:35 ABONE OL