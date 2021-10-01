01 Ekim 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in prensine İtalyan kancası! (Spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun pazarlıklar sonucunda kadrosuna kattığı Morutan'ın talipleri daha şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Rumen yıldızı yakın takibe alanlar ise İtalyan ekipleri olduğu öğrenildi. Morutan son oynanan Göztepe maçında şahane bir gole imza atmıştı. İşte transferde yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 15:23
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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in prensine İtalyan kancası! Spor haberleri

Velodrome Stadı'nın tribünlerinde Galatasaraylı bazı oyuncular, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından çıplak gözle takip edildi. Fanatik'in haberine göre bunlardan birisi de Sarı-Kırmızılı ekibin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'dı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in prensine İtalyan kancası! Spor haberleri

İTALYAN KULÜPLERİ TAKİPTE!

Ligdeki son Göztepe karşılaşmasında harika bir gole imza atan ve Marsilya deplasmanında da takımın hücumdaki kilit isimlerinden olan genç yetenek, İtalyan kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in prensine İtalyan kancası! Spor haberleri

Önümüzdeki Milli arada Romanya Milli Takımı forması da giyecek olan Morutan'ın yükselen değeri, Sarı-Kırmızılılar'ın doğru bir yatırım yaptığına şimdiden işaret ediyor. Ancak Rumen oyuncunun dün gece Marsilya karşısındaki performansı, vasatı aşamadı. Buna rağmen temsilcilerin Morutan'ı takibi sürdüreceği öğrenildi.

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