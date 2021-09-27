Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ocak ayını işaret etmişti! Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor

2021-2022 sezonuna yepyeni bir kadroyla başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 11 puan topladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte birçok yıldızı sahada denedi ve notlarını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, forma şansını değerlendiremeyen ve kötü performans sergileyen yıldız oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesini istedi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 13:28 ABONE OL