16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sinan Gümüş isyan etti: "4 milyon € alanlar ne oynuyor?"

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Benfica'yı sahasında ağırladığı mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da eleştirilerin hedefindeki isimlerden olan Sinan Gümüş isyan etti.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 19:40
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Sinan Gümüş isyan etti: 4 milyon € alanlar ne oynuyor?

Galatasaray, geçtiğimiz Perşembe günü sahasında Benfica'yı konuk ettiği mücadeleyle UEFA Avrupa Ligi'ne uzun süre sonra geri dönmüştü.

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Sinan Gümüş isyan etti: 4 milyon € alanlar ne oynuyor?

Sarı kırmızılı taraftarların galibiyet beklediği mücadelede tartışmalı bir penaltı ve Marcao'nun hatası sonrası 2-1'lik yenilgi alan Galatasaray'da bazı isimler büyük eleştiri aldı.

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Sinan Gümüş isyan etti: 4 milyon € alanlar ne oynuyor?

Bu isimlerden biri de Sinan Gümüş'tü. Maça 73. dakikada dahil olan Sinan, topu ayağına her aldığında taraftarların ıslıklı protestolarıyla karşılaştı.

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Sinan Gümüş isyan etti: 4 milyon € alanlar ne oynuyor?

Ligde son oynadığı maçlarda benzer şekilde tepkilere maruz kalan tecrübeli oyuncu, Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor karşılaşmasında da top ayağına her geldiğinde tribünlerin protestolarıyla karşılaşmıştı.

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Sinan Gümüş isyan etti: 4 milyon € alanlar ne oynuyor?

Bu sezon ligre görev aldığı 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergileyen Sinan Gümüş, Benfica maçında da tepkiyle karşılaşınca isyan etti.

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