16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıları sevindiren CAS kararını açıklamıştı. Ancak UEFA'dan konuyla ilgili flaş bir yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 14:52
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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!

UEFA'dan, CAS'ın Galatasaray ile ilgili kararına şok bir yanıt geldi.

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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada CAS'ın kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!

"UEFA, 1 yıl önce ilk yaptığımız görüşmede bizi men edeceğini söyledi ancak biz o dönemde UEFA'yı ikna ettik.

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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!

2018 Haziran ayında 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu.

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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!

UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar binlerce mail gitti.

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