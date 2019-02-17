17 Şubat 2019, Pazar

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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray maçı, Türk futbolunun iki usta ismi Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi 20 yıl sonra karşı karşıya getirecek. İki teknik adamın da bugün kazanmaktan başka çaresi yok.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 07:54
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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluk adayı Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Zorlu karşılaşmada Türk futbolu ve Galatasaray'ın iki dev ismi Fatih Terim ile Mustafa Denizli birbirlerine rakip olacak.

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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Denizli, Terim'li Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak.

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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

İki efsane son olarak ise 1996-97 sezonunda oynanan Kocaeli-Galatasaray maçında kozlarını paylaşmış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

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