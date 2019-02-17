Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray maçı, Türk futbolunun iki usta ismi Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi 20 yıl sonra karşı karşıya getirecek. İki teknik adamın da bugün kazanmaktan başka çaresi yok.