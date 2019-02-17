17 Şubat 2019, Pazar
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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray
Kasımpaşa - Galatasaray maçı, Türk futbolunun iki usta ismi Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi 20 yıl sonra karşı karşıya getirecek. İki teknik adamın da bugün kazanmaktan başka çaresi yok.
Giriş Tarihi: 17.02.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 07:54
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