02 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!

Galatasaray'ın devre arası Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı yıldız isim için flaş bir iddia ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü'nün, 24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz yıl denendiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 11:21
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Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turunda 17 Eylül'de karşılaşacağı Azerbaycan ekibiyle ilgili ilginç bir tesadüf meydana geldi.

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Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!

Sarı-kırmızılı ekibin ocak ayında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın, 2018-19 sezonu devre arasında Neftçi Bakü'nün kapısından döndüğü ortaya çıktı.

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Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!

Geçtiğimiz yıl Antalya'da kamp gerçekleştiren Neftçi Bakü, Sekidika'yı denemeye aldı.

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Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!

Burada siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkan Nijeryalı futbolcu, Metan ile oynanan hazırlık maçında da forma giydi.

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Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!

Milliyet'in haberine göre; Bir süre denendiği kampta beklentileri karşılayamayan Jesse Sekidika'nın performansı teknik direktör Roberto Bordin tarafından beğenilmedi.

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