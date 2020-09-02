Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!

Galatasaray'ın devre arası Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı yıldız isim için flaş bir iddia ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü'nün, 24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz yıl denendiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...