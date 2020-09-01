01 Eylül 2020, Salı

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın ilk hedefi orta sahaya takviye yapmak... Bu kapsamda UEFA Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında satmadan alım yapamayan sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Fatih Terim 3 isme neşteri vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 12:42
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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Sezonun başlamasına sayılı gün kalmasına rağmen Galatasaray istediği orta saha takviyelerini bir türlü yapamadı.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Bunun en büyük sebebi, bilindiği üzere UEFA FFP denetiminde olan sarı-kırmızılıların oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamıyor olması.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Bu kuralların dışına çıkmamak için büyük özen gösteren Aslan, satılacak listesinde olan isimlerin yüksek ücretlerinde indirime gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Sarı-kırmızılı kurmaylar orta saha transferi yapabilmek için yeni bir plan geliştirdi.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

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Avrupa'dan şu ana kadar hiçbir oyuncusu için net bir teklif alamayan sarı-kırmızılılar umudunu dün transfer dönemini açan Arap liglerine çevirdi.

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