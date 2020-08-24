Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşan Bayern Münih rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Karşılaşma sonrası ise Arjantin basını, şampiyon Bayern'in çeyrek finalde tarihi bir skorla elediği Barcelona ile ilgili dikkat çeken bir haber kaleme aldı. İşte o haber ve Arda Turan detayı...