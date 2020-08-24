24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşan Bayern Münih rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Karşılaşma sonrası ise Arjantin basını, şampiyon Bayern'in çeyrek finalde tarihi bir skorla elediği Barcelona ile ilgili dikkat çeken bir haber kaleme aldı. İşte o haber ve Arda Turan detayı...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 11:30
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Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilcisi Bayern Münih, Lizbon'da karşı karşıya geldiği Paris Saint-Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.

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Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.

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Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

Bu arada şampiyon Bayern Münih'in çeyrek finalde tarihi bir skorla elediği Barcelona, dev mücadele öncesi Arjantin basınına konu oldu.

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Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

Ole adlı site, Katalan devinin son dönemlerde Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı başarısızlıkları konu alan bir habere imza attı. Haberdeki Arda Turan detayı dikkat çekti.

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