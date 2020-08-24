24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Galatasaray'ın antrenman maçında Diagne rüzgarı! Herkesi şaşkına çevirdi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Eyüpspor ile yapılacak hazırlık maçı, Eyüpspor cephesinde corona virüsü vakasına rastlanılması sonrası iptal edilmişti. Bu gelişme sonrası U19 takımıyla bir hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılırken karşılaşmaya damga vuran Mbaye Diagne herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 18:41
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Galatasaray'ın antrenman maçında Diagne rüzgarı! Herkesi şaşkına çevirdi

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray 5 yeni ismi kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'ın antrenman maçında Diagne rüzgarı! Herkesi şaşkına çevirdi

Sarı-kırmızılılar, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferleri resmen açıklanmıştı.

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Galatasaray'ın antrenman maçında Diagne rüzgarı! Herkesi şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı takvimini açıklayan sarı-kırmızılılar ilk maçını 24 Ağustos tarihinde Eyüpspor ile gerçekleştirecekti.

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Galatasaray'ın antrenman maçında Diagne rüzgarı! Herkesi şaşkına çevirdi

Ancak, Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklama ile bir isimde corona virüsü vakasına rastlanılması sonrası, maç iptal edilmiş ve sarı-kırmızılılar U-19 takımı ile bir antrenman maçı düzenlemişti.

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Galatasaray'ın antrenman maçında Diagne rüzgarı! Herkesi şaşkına çevirdi

Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçını gerçekleştirdi.

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