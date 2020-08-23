23 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray, ilk maçını 24 Ağustos'ta Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda idmanlarda 11'e 11 maçlar gerçekleştirilirken, teknik direktör Fatih Terim'in tercih ettiği as kadro ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 15:32
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Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezonu özellikle son haftalara girilirken aldığı mağlubiyetlerle 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.

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Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...

Hal böyle olunca yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla kolları sıvamıştı.

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Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...

Aslan, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminden bu yana Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

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Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...

Öte yandan sezon öncesi hazırlık maçları yapacak olan sarı-kırmızılılarda, kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.

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Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...

Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

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