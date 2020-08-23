Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray, ilk maçını 24 Ağustos'ta Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda idmanlarda 11'e 11 maçlar gerçekleştirilirken, teknik direktör Fatih Terim'in tercih ettiği as kadro ortaya çıktı. İşte detaylar...