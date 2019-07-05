05 Temmuz 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde radikal değişiklik! Eğer Galatasaray...
Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında köklü değişikliğe gidiliyor. UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in, tartışma halinde olunduğunu belirtmekle birlikte bizzat açıkladığı yeni döneme göre, kupaya katılacak takımları belirlemede köklü değişikliğe gidilecek. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki köklü değişiklik...
Giriş Tarihi: 05.07.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 09:50
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