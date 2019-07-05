05 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'dan forvete takviye!
Transfer sezonunun şu ana kadar en hareketli takımı olmayı başaran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon 3. kez üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Max Kruse transferini açıklamasının hemen ardından Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor'u duyuran Aslan geçtiğimiz günlerde de Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna katmıştı. Takımdan gönderilecek olan Mbaye Diagne ve Vedat Muriç'in kulübüyle yaşadığı problem sonrası sözleşmesinin bitiminin takımdan ayıracağını duyurmasıyla golcü girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yeni bir isim gündeme geldi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 05.07.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 11:14
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