Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasının ardından büyük hareketlilik devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldıktan sonra adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli futbolcu Arda Turan ise yeni sezonda büyük bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkabilir. İşte son transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 05.07.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





