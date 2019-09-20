Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olan Galatasaray rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla beraberlik bonusu olan 5.6 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu. Öte yandan yaptığı sponsorluklarla da son yıllarını rekorunu kıran Aslan, rekor bir gelir elde etti. İşte detaylar...