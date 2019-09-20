20 Eylül 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir...
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olan Galatasaray rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla beraberlik bonusu olan 5.6 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu. Öte yandan yaptığı sponsorluklarla da son yıllarını rekorunu kıran Aslan, rekor bir gelir elde etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 19:11
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