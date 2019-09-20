20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray'a çılgın gelir...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olan Galatasaray rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla beraberlik bonusu olan 5.6 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu. Öte yandan yaptığı sponsorluklarla da son yıllarını rekorunu kıran Aslan, rekor bir gelir elde etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 19:11
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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray' çılgın gelir...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray' çılgın gelir...

Temsilcimiz rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını da hanesine yazdırmış oldu.

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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray' çılgın gelir...

Galatasaray, aldığı 1 puanın yanında beraberlik primini de kasasına koydu. Sarı-Kırmızılılar beraberlik karşılığı 900 bin euro (yaklaşık 5.6 milyon TL) gelir elde etmiş oldu.

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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray' çılgın gelir...

Beraberlik primiyle birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir 36 milyon euro'yu (225.5 milyon TL) aştı.

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Şampiyonlar Ligi ve sponsorluklar sonrası Galatasaray' çılgın gelir...

SANTRA YAPILMADAN 35.25 MİLYON EURO
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek Sarı-Kırmızılı takım, gruplar başlamadan önce 35 milyon euro civarında bir geliri garantilemişti.

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