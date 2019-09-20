20 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike kapıda!
Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbinin heyecanı şimdiden başlarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yaptığı açıklamaya Terim ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den cevap gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 15:40
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