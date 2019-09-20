20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike kapıda!

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbinin heyecanı şimdiden başlarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yaptığı açıklamaya Terim ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den cevap gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 15:40
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike kapıda!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında başlayan 'sicil' kavgası giderek büyüyor...

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike kapıda!

Ali Koç'un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in aynen karşılık vermesinin ardından gerilim bu kez de sosyal medyaya sıçradı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike kapıda!

İki takım tarafarları arasında karşılıklı suçlama ve atışmalar dün de artarak devam etti.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike kapıda!

Ortaya çıkan bu tablo, 28 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi endişeleri de artırıyor.
Otoriteler, "Bu ateş sönmezse derbi büyük olayrlara gebe" dedi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike kapıda!

BİR YERE GÖTÜRMEYECEK - İLKER YAĞCIOĞLU

Bu tartışmalar bizi hiç bir yere götürmeyecek... 1 hafta sonra derbi oynanacak. Şimdiden ortam yay gibi gerildi...

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