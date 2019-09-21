21 Eylül 2019, Cumartesi

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

5.haftasına girdiğimiz Süper Lig'de takımlar kadrolarını yavaş yavaş oturtmaya başladı. Geride kalan haftalarda alınan sonuçlara göre şampiyonluk oranları da güncellendi. Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de işte şampiyonluk oranları..

Giriş Tarihi: 21.09.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 00:55
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
Süper Lig'de 4. haftanın sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
İlk 4 haftada çekişmeli mücadeleler geride kalırken zirvede dört maçta dört galibiyetle kayıpsız devam eden Alanyaspor bulunuyor.
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
İkinci sırada 8 puanla Çaykur Rizespor yer aldı.
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Gazişehir 7'şer puanla Rizespor'u takip ediyor.
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
6 puanlı Trabzonspor sekizinci, 4'er puanlı Başakşehir ve Beşiktaş da 14 ve 15. sırada bulunuyor.
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