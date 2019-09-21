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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
5.haftasına girdiğimiz Süper Lig'de takımlar kadrolarını yavaş yavaş oturtmaya başladı. Geride kalan haftalarda alınan sonuçlara göre şampiyonluk oranları da güncellendi. Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de işte şampiyonluk oranları..
Giriş Tarihi: 21.09.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 00:55
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