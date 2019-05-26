26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ryan Babel'den flaş Galatasaray sözleri!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği iddia edilen Hollandalı futbolcu Ryan Babel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı söylentilerine açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 14:09
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Ryan Babel'den flaş Galatasaray sözleri!

Beşiktaş'tan ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

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Ryan Babel'den flaş Galatasaray sözleri!

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğinin mesaj verdi.

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Ryan Babel'den flaş Galatasaray sözleri!

Transfer sürecinde sabırlı olmanın gerektiğini ifade eden Babel, Beşiktaş taraftarının kendisini olan tepkisini normal olarak değerlendirdi.

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Ryan Babel'den flaş Galatasaray sözleri!

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Sosyal medya üzerinde çok ciddi tepkiler gördüm! Ölüm tehditleri? Evet, bu şekilde tepkiler de aldım."

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Ryan Babel'den flaş Galatasaray sözleri!

"Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum."

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