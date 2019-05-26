Ryan Babel'den flaş Galatasaray sözleri!

"Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum."

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