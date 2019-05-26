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Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni sezonun golcüsü
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi satmayı planlıyor. Eren Derdiyok'la da yollarını ayıracak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun golcüsünü belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.05.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 14:50
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