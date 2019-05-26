26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni sezonun golcüsü

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi satmayı planlıyor. Eren Derdiyok'la da yollarını ayıracak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun golcüsünü belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 14:50
  • 1
  • 15
Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni sezonun golcüsü

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak iki kupayı da müzesine götüren Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda.

  • 2
  • 15
Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni sezonun golcüsü

Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerden çok takımdan gönderilecek isimler merak konusu...

  • 3
  • 15
Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni sezonun golcüsü

Sezon sonunda 9 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Cimbom'da Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ile yolların ayrılması bekleniyor.

  • 4
  • 15
Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni sezonun golcüsü

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Luyindama'yı takımda tutmak isteyen Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek bir diğer isim Selçuk İnan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

  • 5
  • 15
Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni sezonun golcüsü

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması gündemde olan isimlerde birisi de Mbaye Diagne...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör