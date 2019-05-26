26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a dev gelir! İşte şampiyonluk kutlamasında elde edilen para

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 22. kez bu sevinci yaşayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızılılar, tam 38 bin taraftarın katıldığı şampiyonluk kutlamalarında çılgın bir gelir elde etti.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 12:08
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Galatasaray'a dev gelir! İşte şampiyonluk kutlamasında elde edilen para

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı.

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Galatasaray'a dev gelir! İşte şampiyonluk kutlamasında elde edilen para

Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu dün taraftarıyla birlikte Türk Telekom Stadı'nda kutlayan sarı kırmızılılar, organizasyondan ciddi bir miktarda geliri de kasasına koydu.

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Galatasaray'a dev gelir! İşte şampiyonluk kutlamasında elde edilen para

Cimbom; sponsorlar, kutlamalar için özel olarak satışa çıkan biletler ve GS Store gelirleriyle birlikte dün akşam yaklaşık 4 milyon lira kazandı.

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Galatasaray'a dev gelir! İşte şampiyonluk kutlamasında elde edilen para

GS STORE'A AKIN ETTiLER

Galatasaray'ın kutlamalara özel çıkardığı biletlerden 38 bin 600 adet satıldı.

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Galatasaray'a dev gelir! İşte şampiyonluk kutlamasında elde edilen para

Buradan 1.9 milyon liralık gelir sağlayan kulüp, sponsorlardan da 1.5 milyon lira kazandı.

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