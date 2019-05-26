Galatasaray'a dev gelir! İşte şampiyonluk kutlamasında elde edilen para

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 22. kez bu sevinci yaşayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızılılar, tam 38 bin taraftarın katıldığı şampiyonluk kutlamalarında çılgın bir gelir elde etti.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





