26 Mayıs 2019, Pazar

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Galatasaray'da Fatih Terim ayrılacak isimleri belirledi! Tam 9 oyuncu...

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarına ara verilmeden başlandı. Şampiyonluk töreninde sarı-kırmızılı takımla 5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim, yeni sezonda takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 10:56
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Galatasaray'da Fatih Terim ayrılacak isimleri belirledi! Tam 9 oyuncu...

Galatasaray'da değişim vakti... Çifte kupaya uzanan sarı kırmızılılar kadroda ciddi bir revizyon yapılacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim ayrılacak isimleri belirledi! Tam 9 oyuncu...

Özellikle sözleşmesi bitecek futbolcuların büyük bölümüyle yollar ayrılacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim ayrılacak isimleri belirledi! Tam 9 oyuncu...

Kadro dışı olan Eren Derdiyok'un yanı sıra Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş gönderilecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim ayrılacak isimleri belirledi! Tam 9 oyuncu...

Kaptan Selçuk İnan'ın durumu ise tamamen Fatih hocaya bağlı.

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Galatasaray'da Fatih Terim ayrılacak isimleri belirledi! Tam 9 oyuncu...

Bu sezon 2 milyon 950 bin Euro kazanan Selçuk, ücreti ciddi oranda indirmesi halinde yeni kontrata imza atabilir.

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