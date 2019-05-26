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Galatasaray'da Fatih Terim ayrılacak isimleri belirledi! Tam 9 oyuncu...
Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarına ara verilmeden başlandı. Şampiyonluk töreninde sarı-kırmızılı takımla 5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim, yeni sezonda takımdan gönderilecek isimleri belirledi.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 10:56
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